В селе Дмитровка Николаевской области одна из местных семей встревожилась из-за исчезновения трехлетнего ребенка. Родители немедленно обратились в полицию, чтобы та помогла разыскать сына.

И полиция отреагировала оперативно. Вот только поиски пришлось не менее оперативно прекратить – оказалось, что малыш из дома и не выходил.

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"Пропавший" ребенок заснул в шкафу

16 мая в полицию поступило сообщение о том, что около 15 часов ушел из дома и не вернулся маленький мальчик. Родители трехлетнего малыша попросили полицию помочь в поисках.

Это произошло в селе Дмитровка Очаковского района Николаевской области. Местная полиция оперативно отреагировала на обращение и отправилась по тревоге на поиски ребенка.

Привлекли к этому весь личный состав отделения полиции номер 7 Николаевского районного управления. Помощи попросили и у вероятных свидетелей – полиция опубликовала объявление о пропавшем малыше.

Нашли его довольно быстро. А все потому, что мальчик даже не выходил из дома. Он просто устал и уснул в шкафу в одной из комнат – и не слышал, как его ищут.



Пропавший ребенок, который на самом деле не пропадал / Фото НПУ