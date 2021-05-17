У селі Дмитрівка Миколаївської області одна з місцевих родин стривожилася через зникнення трирічної дитини. Батьки негайно звернулися до поліції, аби та допомогла розшукати сина.

І поліція відреагувала оперативно. От тільки пошуки довелося не менш оперативно припинити – виявилося, що малюк з будинку й не виходив. До теми Дуже злякана і голодна: на Одещині рятувальники відшукали 4-річну дівчинку "Зникла" дитина заснула у шафі 16 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 15 години пішов з дому і не повернувся маленький хлопчик. Батьки трирічного малюка попросили поліцію допомогти у пошуках.

маленький хлопчик. Батьки трирічного малюка попросили поліцію допомогти у пошуках. Це сталося у селі Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області. Місцева поліція оперативно відреагувала на звернення та вирушила по тривозі на пошуки дитини.

дитини. Залучили до цього ввесь особовий склад відділення поліції номер 7 Миколаївського районного управління. Допомоги попросили й у ймовірних свідків – поліція опублікувала оголошення про зниклого малюка.

відділення поліції номер 7 Миколаївського районного управління. Допомоги попросили й у ймовірних свідків – поліція опублікувала оголошення про зниклого малюка. Знайшли його досить швидко. А все тому, що хлопчик навіть не виходив із дому. Він просто втомився і заснув у шафі в одній із кімнат будинку – і не чув, як його шукають.

Зникла дитина, яка насправді не зникала / Фото НПУ Ця історія, на щастя, закінчилися добре. Та маємо ми в Україні й інші, трагічні ситуації. Наприклад, в Одеській області 15 травня зник 14-річний Микита Чуприн. Наступного дня юнака знайшли мертвим.



Тож поліція закликає батьків: "Будьте пильними до своїх дітей, завжди тримайте їх у полі зору, особливо малолітніх, спілкуйтесь із ними й пояснюйте їм правила безпечної поведінки".