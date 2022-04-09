По состоянию на 9 апреля в заведениях временного размещения Николаева находится 691 человек. Об этом сообщили в ОВА.

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В общей сложности из Николаевской области эвакуировали 11 892 человека. По направлениям:

Николаев – Паланка – 4 958 человек;

Николаев – Одесса – 3 273 человека;

Николаев – другие населенные пункты – 266 человек.

Эвакуация по регионам:

из Вознесенского – 1240 человек;

из Баштанского – 1865 человек;

из Николаевского – 300 человек.

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