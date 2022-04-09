Станом на 9 квітня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 691 людина. Про це повідомили в ОВА.

До теми Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 9 квітня

Загалом з Миколаївської області евакуювали 11 892 людини. За напрямками:

Миколаїв – Паланка – 4 958 людей;

Миколаїв – Одеса – 3 273 людини;

Миколаїв – інші населені пункти – 266 людей.

Евакуація по регіонах:

з Вознесенського – 1240 людей;

з Баштанського – 1865 людей;

з Миколаївського – 300 людей.

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