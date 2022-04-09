Станом на 9 квітня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 691 людина. Про це повідомили в ОВА.
До теми Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 9 квітня
Загалом з Миколаївської області евакуювали 11 892 людини. За напрямками:
- Миколаїв – Паланка – 4 958 людей;
- Миколаїв – Одеса – 3 273 людини;
- Миколаїв – інші населені пункти – 266 людей.
Евакуація по регіонах:
- з Вознесенського – 1240 людей;
- з Баштанського – 1865 людей;
- з Миколаївського – 300 людей.
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