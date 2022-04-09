Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Кількість загиблих зросла до 52, а постраждалих – перевищила сотню.

Зауважте До Львова прибули 2,5 тисячі евакуйованих із Краматорська

Однак голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що евакуацію не припинятимуть. Він зауважив, що подання евакуаційних потягів регулюють буквально у ручному режимі. Для цього триває постійний зв'язок, зокрема, з міністром інфраструктури та керівником Укрзалізниці.

Графік евакуаційних потягів на 9 квітня

Краматорськ

11:00 – 7842 Краматорськ – Лозова;

13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;

14:00 – 7844 Краматорськ – Лозова;

16:00 – 276/275 Краматорськ – Чернівці;

17:00 – 278/277 Краматорськ – Тернопіль.

Покровськ

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;

12:30 – 7933 Покровськ – П'ятихатки;

14:30 – 7935 Покровськ – П'ятихатки;

15:30 – 7937 Покровськ – П'ятихатки;

16:30 – 7939 Покровськ – П'ятихатки;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці

П'ятихатки

17:00 – 7901 П'ятихатки – Львів;

19:00 – 7903 П'ятихатки – Львів;

20:00 – 7905 П'ятихатки – Львів;

21:00 – 7731 П'ятихатки – Львів.

Львів

15:00 – 274/273 Львів – Полтава Південна;

17:02 – 814/813 Львів – Хелм;

19:30 – 278/277 Львів – Полтава Південна;

21:00 – 276/275 Львів – Полтава Південна.

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