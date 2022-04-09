Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Кількість загиблих зросла до 52, а постраждалих – перевищила сотню.
Зауважте До Львова прибули 2,5 тисячі евакуйованих із Краматорська
Однак голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що евакуацію не припинятимуть. Він зауважив, що подання евакуаційних потягів регулюють буквально у ручному режимі. Для цього триває постійний зв'язок, зокрема, з міністром інфраструктури та керівником Укрзалізниці.
Графік евакуаційних потягів на 9 квітня
Краматорськ
- 11:00 – 7842 Краматорськ – Лозова;
- 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;
- 14:00 – 7844 Краматорськ – Лозова;
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Чернівці;
- 17:00 – 278/277 Краматорськ – Тернопіль.
Покровськ
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;
- 12:30 – 7933 Покровськ – П'ятихатки;
- 14:30 – 7935 Покровськ – П'ятихатки;
- 15:30 – 7937 Покровськ – П'ятихатки;
- 16:30 – 7939 Покровськ – П'ятихатки;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці
П'ятихатки
- 17:00 – 7901 П'ятихатки – Львів;
- 19:00 – 7903 П'ятихатки – Львів;
- 20:00 – 7905 П'ятихатки – Львів;
- 21:00 – 7731 П'ятихатки – Львів.
Львів
- 15:00 – 274/273 Львів – Полтава Південна;
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм;
- 19:30 – 278/277 Львів – Полтава Південна;
- 21:00 – 276/275 Львів – Полтава Південна.
Інші
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 18:00 – 7827 Лозова – Київ -Пасажирський;
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пасажирський;
- 21:52 – 7616 Ягодин – Хелм;
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.