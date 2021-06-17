Несчастье произошло в селе Трикраты. К правоохранителям обратились неравнодушные жители Александровской общины.

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Они рассказали, что ребенок получил ожоги грудной клетки, а мать не хочет лечить.

Полицейский вместе с сотрудниками службы по делам детей пришел домой к семье. Однако мать девочки рассказала, что дочь вылила на себя только что налитый чай.

Правоохранитель вызвал скорую помощь. Врачи приехали и оказали первую помощь ребенку. Ребенка повезли в больницу, диагностировали термический ожог грудной клетки 1–2 степени.

Грозит ли что-то матери

Полицейский составил административный протокол на мать за невыполнение своих родительских обязанностей. Поэтому женщине грозит штраф.



К семье приезжала скорая / Фото полиции

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