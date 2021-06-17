Нещастя сталось у селі Трикрати. До правоохоронців звернулись небайдужі жителі Олександрівської громади.

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Вони розповіли, що дитинка отримала опіки грудної клітини, а мати не хоче лікувати.

Поліцейський разом з працівниками служби у справах дітей прийшли додому до сім'ї. Однак мати дівчинки розповіла, що дочка вилила на себе тільки що налитий чай.

Правоохоронець викликав швидку допомогу. Лікарі приїхали та надали першу допомогу дитині. Дитину повезли до лікарні, діагностували термічний опік грудної клітини 1 – 2 ступені.

Чи загрожує щось матері

Поліцейський склав адміністративний протокол на матір через невиконання своїх батьківських обов'язків. Тому жінці загрожує штраф.



До сім'ї приїжджала швидка / Фото поліції

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