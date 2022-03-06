Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. На других направлениях части и подразделения украинских военных проводят стабилизирующую операцию.
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На приморском направлении Вооруженные Силы Украины обороняют пункты базирования и порты на Черном море. Так, в Николаевской области они захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. На других направлениях части и подразделения украинских военных проводят стабилизирующую операцию.
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