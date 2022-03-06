Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. На інших напрямках частини та підрозділи українських військових проводять стабілізаційну операцію.

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Також ЗСУ виконують завдання територіальної оборони, аби не допустити наступальні дії диверсійно-розвідувальних груп противника.

У Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника,

– повідомили у Генштабі.

Якою є ситуація у регіоні

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що українські військові вивели окупантів з міста. Зараз там немає ворожої техніки.

"З хорошого: добре захистили, багато техніки підбили, багато техніки відбили, багато техніки забрали", – розповів він.

Кім також подякував українським захисникам за злагоджену та ефективну роботу.

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