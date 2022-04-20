Россия 19 апреля не прибегала к активным боевым действиям в области. О ситуации в регионе рассказало оперативное командование "Юг" в своей сводке за сутки.

В этот день Россияне обстреляли больницу в Николаевской области, есть пострадавшие

В море маневрирует вражеский флот

Высокая угроза обстрелов сохраняется уже несколько дней. В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы русских кораблей. Поэтому атаки могут совершать и оттуда.

Одна ракета попала в больницу в Баштанке. Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате вражеского удара по гражданскому объекту.

Главное за сутки на юге Украины: смотрите видео

Несколько дней назад – по Николаеву били кассетными бомбами: смотрите видео