Росія 19 квітня не вдавалася до активних бойових дій в області. Про ситуацію в регіоні розповіло оперативне командування "Південь" у своєму зведенні за добу.

В цей день Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині, є постраждалі

У морі маневрує ворожий флот

Висока загроза обстрілів зберігається вже протягом кількох днів. У Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи російських кораблів. Тому атаки можуть здійснювати й звідти.

Одна ракета влучила в лікарню в Баштанці. Наразі ще невідомо, чи були постраждалі внаслідок ворожого удару по цивільному об'єкту.

Головне за добу на півдні України: дивіться відео

Кілька днів тому – по Миколаєву гатили касетними бомбами: дивіться відео