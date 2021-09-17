Как рассказали правоохранители, мальчик получил травмы, когда был в школе.

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У ребенка был конфликт с одноклассниками

Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке. Причиной этого стал конфликт с одноклассниками. Как следствие – ребенка госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами живота.

Полицейские уже опросили участников конфликта, свидетелей и очевидцев, а также педагогов и администрацию учебного заведения.

Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят первоочередные следственные действия,

– отметили в Нацполиции.

К сожалению, это не единичный случай, когда дети в школе получают травмы. Причиной этого становится несчастный случай или конфликты со сверстниками. К примеру: