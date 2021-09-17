Як розповіли правоохоронці, хлопчик отримав травми, коли перебув у школі.

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У дитини був конфлікт з однокласниками

Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику. Причиною цього став конфлікт з однокласниками. Як наслідок – дитину госпіталізували до лікарні з тяжкими травмами живота.

Поліцейські вже опитали учасників конфлікту, свідків та очевидців, а також педагогів та адміністрацію навчального закладу.

Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації, поліцейські встановлюють усі обставини події та проводять першочергові слідчі дії,

– зазначили у Нацполіції.

На жаль, це непоодинокий випадок, коли діти у школі отримують травми. Причиною цього стає нещасний випадок або конфлікти з однолітками. До прикладу: