Об этом 20 апреля рассказали в оперативном командовании "Юг". Заметили, что после атак возникли пожары. Их уже ликвидировали пожарные.

К теме На юге ВСУ нанесли 11 ударов по позициям россиян ночью 20 апреля

"Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Жертв среди местного населения нет", – сказали в командовании.

Россиянам не удалась разведка

Военные рассказали, что в Николаевской области рашисты хотели провести разведку с помощью беспилотника. Однако защитники уничтожили 2 воздушных разведчика типа "Элерон".

На протяжении ночи наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли 11 поражений враждебным позициям. Потери уточняются,

– заявили в командовании.

Обратите внимание – что происходит на Юге: смотрите видео