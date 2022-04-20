Про це 20 квітня розповіли в оперативному комануванні "Південь". Зазначили, що після атак виникли пожежі. Їх вже ліквідували вогнеборці.

До теми На Півдні ЗСУ завдали 11 ударів по позиціях росіян вночі 20 квітня

"Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об'єкти інфраструктури. Жертв серед місцевого населення немає", – сказали у командуванні.

Росіянам не вдалась розвідка

Військові розповіли, що на Миколаївщині рашисти хотіли провести розвідку за допомогою безпілотника. Проте захисники знищили 2 повітряні розвідники типу "Елерон".

Протягом ночі наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли 11 уражень ворожих позицій. Втрати уточнюються,

– заявили у командуванні.

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