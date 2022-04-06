Видео по ликвидации врага опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Об этом он написал в телеграме 6 апреля – на 42-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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В Николаеве врага ликвидировали

Патрульная полиция Николаевской области вместе с ВСУ в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения! Нех*й шастать!

– напомнил Виталий Ким.

Украинцы ликвидировали оккупанта: видео с места трагедии

Кстати, 5 апреля Виталий Ким рассказал, что среди жителей Николаева распространяется все больше фейков о том, что город скоро возьмут оккупанты. Однако это ложь, а политик призвал не верить ложной информации.

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