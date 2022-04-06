За месяц блокады Мариуполя погибли 5 тысяч человек

Бойченко призвал Запад усилить санкции против России за зверства, которые враг совершает в Мариуполе. Как заявил мэр, по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек.

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Сообщается, что среди погибших примерно 210 – это дети.

Бойченко отметил, что оккупанты уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Там, к сожалению, заживо сгорели почти 50 человек.

Российские террористические войска сбросили несколько мощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Живьем сгорели почти 50 человек,

– сказал мэр.

Он напомнил, что оккупанты разбомбили Драматический театр, где скрывались больше 900 человек.

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