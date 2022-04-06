За месяц блокады Мариуполя погибли 5 тысяч человек
Бойченко призвал Запад усилить санкции против России за зверства, которые враг совершает в Мариуполе. Как заявил мэр, по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек.
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Сообщается, что среди погибших примерно 210 – это дети.
Бойченко отметил, что оккупанты уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Там, к сожалению, заживо сгорели почти 50 человек.
Российские террористические войска сбросили несколько мощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Живьем сгорели почти 50 человек,
– сказал мэр.
Он напомнил, что оккупанты разбомбили Драматический театр, где скрывались больше 900 человек.
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