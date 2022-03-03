Об этом сообщает телеграм-канал "Вознесенский вестник".

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Оккупанты переодеваются в гражданское, чтобы проникнуть в Николаев

Известно, что на территории микрорайона Болгарка около 30 военных страны-агрессора переоделись в гражданскую одежду.

Они будут пытаться проникнуть на территорию города на другой берег реки. Так что горожан призывают быть максимально осторожными.

Это не первый случай, когда оккупанты переодеваются в гражданскую одежду. На Сумщине оккупанты ворвались в местный секонд-хенд и сменили военную форму на обычный наряд.

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