Про це повідомляє телеграм-канал Вознесенський вісник.
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Окупанти переодягаються у цивільне, щоб проникнути у Миколаїв
Відомо, що на території мікрорайону Болгарка близько 30 військових країни-агресорки переодягнулися у цивільний одяг.
Вони намагатимуться проникнути на територію міста по інший берег річки. Тож містян закликають бути максимально обережними.
Це не перший випадок, коли окупанти переодягаються у цивільний одяг. Так, на Сумщині окупанти вдерлися до місцевого секонд-хенду та змінили військову форму на звичайне вбрання.
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