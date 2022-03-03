Про це повідомляє телеграм-канал Вознесенський вісник.

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Окупанти переодягаються у цивільне, щоб проникнути у Миколаїв

Відомо, що на території мікрорайону Болгарка близько 30 військових країни-агресорки переодягнулися у цивільний одяг.

Вони намагатимуться проникнути на територію міста по інший берег річки. Тож містян закликають бути максимально обережними.

Це не перший випадок, коли окупанти переодягаються у цивільний одяг. Так, на Сумщині окупанти вдерлися до місцевого секонд-хенду та змінили військову форму на звичайне вбрання.

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