В день победы над нацизмом – с запрещенной символикой: правонарушения на Николаевщине
В Николаевской области во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне не обошлось без неприятных инцидентов. Жители области не удержались от того, чтобы взять с собой флаги с запрещенной советской символикой.
Источник:Национальная полиция Украины
Сейчас полиция зафиксировала 4 таких правонарушения. Начали 2 уголовных производства, остальные факты проверяют.
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В Очакове участники мероприятия потолкались с полицией
Утром 9 мая в Очакове люди возлагали цветы возле памятника неизвестному солдату. Во время торжественного шествия у одного из участников обнаружили красный флаг с запрещенной символикой. Мужчина требование убрать флаг проигнорировал. Более того, между правоохранителями и участниками мероприятия возникла потасовка. Правоохранителям драку таки удалось остановить.
Полиция начала уголовное производство
Нарушение внесли в Единый реестр досудебных расследований – за изготовление и распространение коммунистической символики, а также сопротивление представителям власти.
В Украине отмечают День победы над нацизмом
Отметим, что 9 мая по всей Украине проходят мероприятия ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Большинство нарушений, которые зафиксировала полиция, связаны именно с использованием запрещенной символики. Так в Одессе участники мероприятия тоже вступили в схватку с правоохранителями – из-за требования стражей порядка убрать георгиевскую ленту.
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