Украинцы поддерживают запрет георгиевской ленты и не слышали о "Бессмертном полке": опрос
Граждан Украины расспросили об отношении к обеим датам – Дню памяти и примирения 8 мая и Дню победы над нацизмом 9 мая. Более 40% украинцев выступили за запрет георгиевской ленты, против такого шага – только 29% опрошенных. Также около 40% респондентов не слышали, что такое акция "Бессмертный полк".
Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Респонденты давали ответы на вопросы с 22 по 29 апреля.
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Отношение к запрету публичного использования георгиевской ленты:
- 43% опрошенных – поддерживают решение,
- 29% – против,
- 16% – безразлично,
- 13% – не определились с ответом.
За запрет ленты большинство жителей Западной и Центральной Украины. Поддерживает это решение в основном электорат всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Отношение к георгиевской ленте / Изображение "Демократических инициатив"
Отношение к акции "Бессмертный полк"
- 40% – не слышали о ней,
- 27% – знают и поддерживают,
- 11% – знают и не поддерживают.
Наибольшую поддержку зафиксировали на Юге и Востоке Украины.
Отношение к акции "Бессмертный полк" / Изображение "Демократических инициатив"
Что известно об опросе?Проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
ОПЗЖ устроила "Бессмертный полк" в Раде
Отметим, что 29 апреля во время заседания Верховной Рады нардепы от ОПЗЖ устроили акцию "Бессмертный полк". Они вышли к трибуне с портретами ветеранов и выкрикивали советские лозунги. Мол, "в Украине демонтируют памятники настоящим героям, а по улицам шагают сторонники СС-дивизии".
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