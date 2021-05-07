Граждан Украины расспросили об отношении к обеим датам – Дню памяти и примирения 8 мая и Дню победы над нацизмом 9 мая. Более 40% украинцев выступили за запрет георгиевской ленты, против такого шага – только 29% опрошенных. Также около 40% респондентов не слышали, что такое акция "Бессмертный полк".

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Респонденты давали ответы на вопросы с 22 по 29 апреля.

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Отношение к запрету публичного использования георгиевской ленты:

43% опрошенных – поддерживают решение,

29% – против,

16% – безразлично,

13% – не определились с ответом.

За запрет ленты большинство жителей Западной и Центральной Украины. Поддерживает это решение в основном электорат всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь".



Отношение к георгиевской ленте / Изображение "Демократических инициатив"

Отношение к акции "Бессмертный полк"

40% – не слышали о ней,

27% – знают и поддерживают,

11% – знают и не поддерживают.

Наибольшую поддержку зафиксировали на Юге и Востоке Украины.



Отношение к акции "Бессмертный полк" / Изображение "Демократических инициатив"

Что известно об опросе? Проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

ОПЗЖ устроила "Бессмертный полк" в Раде

Отметим, что 29 апреля во время заседания Верховной Рады нардепы от ОПЗЖ устроили акцию "Бессмертный полк". Они вышли к трибуне с портретами ветеранов и выкрикивали советские лозунги. Мол, "в Украине демонтируют памятники настоящим героям, а по улицам шагают сторонники СС-дивизии".

Важно! Еще в 2015 году парламент Украины принял пакет законов о декоммунизации. По всей территории Украины запрещается изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима. За это предусмотрена уголовная ответственность.