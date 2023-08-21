Уже начат процесс возмещения денег. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

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Начислял зарплату даже тем, кто по 3 месяца не появлялся на службе

Следствие установило, что должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись к месту службы.

Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 миллиона гривен. По материалам ДБР, начат процесс возмещения денег бюджету,

– отметили в ДБР.

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Командир одной из воинских частей Николаевской области сообщили о подозрении / ДБР

Экс-начальник пограничного отряда нанес ущерб на 5,3 миллиона гривен