Известно, что этим диверсантам от 18 до 29 лет. И, по их же словам, служат эти лица в 33 полку Волгоградской области России.

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Группа российских диверсантов сдалась в плен в Николаевской области

В Николаевской области после непродолжительного боя на границе с Херсонской областью местным сдалась в плен группа российских диверсантов. Далее они добросовестно рассказали правоохранителям о деталях своего участия в российском нападении на Украину.

Эти четверо мужчин от 18 до 29 лет, как они сами признались, являются военными 33 российского полка из Волгоградской области. Что же они рассказали? Уже известную нам песню:

Им якобы сказали, что они будут участвовать только в военных учениях.

Но потом российское командование приказало начать наступление в Украину – с территории оккупированного Крыма.

Мол, не знали они намерений руководства и "с удивлением поняли", что их высадили в Украине.

Что сказать? Таких будет становиться все больше . Держим строй!

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