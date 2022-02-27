Відомо, що цим диверсантам від 18 до 29 років. І, за їх же словами, служать ці особи у 33 полку Волгоградської області Росії.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині

У Миколаївській області після нетривалого бою на межі з Херсонською областю місцевим здалася у полон група російських диверсантів. Далі вони сумлінно розповіли вже правоохоронцям про деталі своєї участі у російському нападі на Україну.

Ці четверо чоловіків від 18 до 29 років, як вони самі зізналися, є військовими 33 російського полку з Волгоградської області. Що ж вони розповіли? Вже відому нам пісню:

Їм нібито сказали, що вони братимуть участь тільки у військових навчаннях.

Але потім російське командування сказало почати наступ в Україну – з території окупованого Криму.

Мовляв, не знали вони намірів керівництва і "з подивом зрозуміли", що їх висадили в Україні.

Що сказати? Таких ставатиме все більше. Тримаймо стрій!

Казки окупантів на допиті: дивіться відео від поліції

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.