В больницах 279 человек, пострадавших от оккупантов

Соответствующие данные сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. По ее информации, в течение 26 марта было ранено 30 человек.

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Она отметила, что среди пострадавших нет детей. Все пострадавшие доставлены в больницы и получают помощь.

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 30 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,

– говорится в сообщении Замазеевой.

Глава Николаевского областного совета также сообщила, что по состоянию на утро 27 марта в николаевских больницах находятся 279 человек, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевщину.

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