У лікарнях 279 людей, які постраждали від окупантів

Відповідні дані повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її інформацією, протягом 26 березня було поранено 30 людей.

Це важливо Біля Миколаєва окупанти продовжують наступати та б'ють ракетами

Вона зазначила, що серед постраждалих немає дітей. Усі, хто постраждав, доставлені у лікарні та отримують допомогу.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 30 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні Замазєєвої.

Очільниця Миколаївської обласної ради також повідомила, що станом на ранок 27 березня в миколаївських лікарнях перебувають 279 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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