Про це 26 березня розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України. Захисники зосередили зусилля на утриманні ділянок морського узбережжя та обороні об'єктів критичної інфраструктури.

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Також ЗСУ звільняють тимчасово окуповані території.

Намагаються поповнити запаси

На Південнобузькому напрямку, біля Миколаєва, противник проводив інженерне обладнання позицій та намагався поповнити свої запаси. Російська артилерія обстрілювала окремі підрозділи ЗСУ.

Ймовірно, окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об'єктах військової та цивільної інфраструктури,

– написали у Генштабі.

Зауважте – на чому зосереджені ЗСУ: дивіться відео