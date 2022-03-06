Сообщается, что захватчик был задержан после разгрома вражеской колонны. У пленного военного изъяли документы, удостоверяющие, что он гражданин России, проживающий в Крыму.
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Пленник несет службу в отдельной бригаде береговой охраны. Оккупанта правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время задержанному вручили подозрение.
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