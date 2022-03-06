Трагедия произошла в селе Баловно Константиновской общины. Об этом сообщил заместитель сельского головы Александр Гриценко.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Враг уже не в первый раз под Николаевом цинично обстреливает дома мирных жителей и предприятия. Под обстрел 5 марта попало и село Радостный Сад, без жертв не обошлось.

Однако Вооруженные силы Украины дают достойный ответ врагу и уничтожают его технику. В частности, хорошо досталось одному из рашистских вертолетов. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал фото разбитого вертолета.

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