Таким образом, враг хочет прикрыть районы от украинских военных. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 29 июня.

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Кафиры усиливают оборону на Николаевском направлении

На Николаевском направлении, с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники, агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в горячих точках фронта

На Славянском направлении враг штурмует, чтобы добраться до Богородичного – Краснополья и создать условия для наступления на Барвенково и Славянск. Также кафиры обстреливали позиции ВСУ в районах Маяков и Серебрянки.

На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении захватчики наступают в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Они имеют частичный успех, закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 возле Углегорской ТЭС. Оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.

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