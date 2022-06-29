Таким образом, враг хочет прикрыть районы от украинских военных. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 29 июня.
Обратите внимание Мощные обстрелы Сумщины и "сокращения" кафиров на юге: основное за 126 день войны
Кафиры усиливают оборону на Николаевском направлении
На Николаевском направлении, с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники, агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация в горячих точках фронта
На Славянском направлении враг штурмует, чтобы добраться до Богородичного – Краснополья и создать условия для наступления на Барвенково и Славянск. Также кафиры обстреливали позиции ВСУ в районах Маяков и Серебрянки.
На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка.
На Бахмутском направлении захватчики наступают в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Они имеют частичный успех, закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 возле Углегорской ТЭС. Оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.
Обратите внимание Ракетный удар по Днепру: под завалами СТО нашли двоих погибших – мужчину и женщину
Стоит посмотреть – Зеленский обратился к украинцам вечером 28 июня: видео