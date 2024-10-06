Титулом кардинала владели лишь несколько украинцев в истории. Об этом сообщил глава УГКЦ Святослав Шевчук.

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Глава УГЦК выразил поддержку выбору Папы

Глава УКГЦ рассказал, что воспринял эту новость с большой радостью.

Наименование новых кардиналов – это личное и суверенное право папы. Он, номинируя кого-то кардиналом, тем самым приглашает это лицо стать его помощником,

– написал Святослав Шевчук.

Он радуется, что теперь в разных уголках мира единодушно будут распространять правду о Церкви и Украине.

"Владыка Николай – один из молодых епископов нашей Церкви и мы только радуемся, что папа обратил на него внимание. Это для нас означает, что наша Церковь очень достойно и ответственно подбирает новых кандидатов в епископский сан, которые являются лучшими в грозди всего католического епископата в мире", – добавил Святослав Шевчук.

Он также выразил полную поддержку выбору Папы.