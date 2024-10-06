Титулом кардинала володіли лише декілька українців у історії. Про це повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук.

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Очільник УГЦК висловив підтримку вибору Папи

Очільник УКГЦ розповів, що сприйняв цю новину з великою радістю.

Найменування нових кардиналів – це особисте і суверенне право Папи. Він, номінуючи когось кардиналом, тим самим запрошує цю особу стати його помічником,

– написав Святослав Шевчук.

Він радіє, що тепер в різних куточках світу одностайно поширюватимуть правду про Церкву та Україну.

"Владика Микола – один із молодих єпископів нашої Церкви і ми тільки радіємо, що Папа звернув на нього увагу. Це для нас означає, що наша Церква дуже гідно і відповідально підбирає нових кандидатів до єпископського стану, які є найкращими у гроні всього католицького єпископату у світі", – додав Святослав Шевчук.

Він також висловив цілковиту підтримку вибору Папи.