Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Березанского горсовета Олега Сивака.

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Что известно о гибели Николая Пантелеенко?

Пантелеенко был наводчиком 2 десантно-штурмового отделения 1 десантно-штурмового взвода 3 десантно-штурмовой роты 1 десантно-штурмового батальона. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе села Константиновка, Покровского района, Донецкой области.

Березанская община склоняет голову в скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким Героя,

– сказал секретарь.

Он рассказал, что Пантелеенко принимал непосредственное участие в обеспечении обороны Украины, защите безопасности нашего народа и государственных интересов в противостоянии вооруженной агрессии России.

Родился мужчина 20 мая 1991 года и жил в селе Недра Киевской области.

Сивак подчеркнул, что о дате, время и место захоронения защитника будет проинформировано дополнительно.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Николая Пантелеенко. Вечная память воину!