Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на секретаря Березанської міськради Олега Сивака.
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Що відомо про загибель Миколи Пантелеєнка?
Пантелеєнко був навідником 2 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі села Костянтинівка, Покровського району, Донецької області.
Березанська громада схиляє голову в скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя,
– сказав секретар.
Він розповів, що Пантелеєнко брав безпосередню участь у забезпеченні оборони України, захисті безпеки нашого народу та державних інтересів у протистоянні збройній агресії Росії.
Народився чоловік 20 травня 1991 року та мешкав у селі Недра на Київщині.
Сивак підкреслив, що про дату, час і місце поховання захисника буде проінформовано додатково.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Миколи Пантелеєнка. Вічна пам'ять воїну!