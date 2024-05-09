Николай Сольский более 20 лет работает в юридической сфере, а последние 2 года возглавлял Минагрополитики. Его назначили на эту должность через месяц после начала полномасштабного вторжения России. Биографию экс-министра читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Рада уволила министра аграрной политики Николая Сольского

Юридическая карьера

Николай Сольский родился 22 мая 1979 года в селе Росохи Самборского района Львовской области. После окончания школы в 1995 году поступил во Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где учился на юридическом факультете. В 2000 году получил квалификацию юриста по специализации "Гражданское право и процесс".

После этого несколько лет Сольский работал юридическим консультантом в различных фирмах, в частности ЗАО "Ензим" (2000 – 2001) и ООО "Юридическая фирма "Допомога. Єфімов, Темненко і партнери" (2001 – 2003).

Позже генеральным директором ООО "Юридическая фирма "Сольсткий, Процик і Партнери". Далее 5 лет работал заместителем исполнительного директора ООО "Юридическая фирма "Процик і Партнери", а на момент избрания депутатом был юристом этой же фирмы.

В 2007 году Николай Сольский стал соучредителем "Украинского Аграрного Холдинга", земельный банк которого насчитывает 51 тысячу гектаров земли.



Николай Сольский / Фото NV

Избрание депутатом и назначение министром

В 2019 году Николай Сольский присоединился к партии "Слуга народа" и баллотировался в Верховную Раду, куда и прошел под номером 125. В августе 2019 года его кандидатуру выдвинули на должность председателя комитета аграрной политики и земельных отношений.

23 марта 2022 года тогдашний министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление на отставку с должности и уже тогда наиболее вероятным кандидатом на эту должность называли именно Сольского. Его Верховная Рада и назначила главой Минагрополитики на следующий день. Такое решение поддержали 294 народных депутата.

Начало работы Николая Сольского пришлось на первую посевную кампанию в условиях полномасштабной войны.

Уголовное производство

23 апреля детективы НАБУ и САП сообщили о разоблачении действующего министра аграрной политики на завладении государственной землей. По информации следователей, Сольский вместе с другими фигурантами завладел 1 250 земельными участками общей площадью 2 493 гектара, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 291 миллиона гривен. Также Сольского и других должностных лиц заподозрили в попытке завладеть 3 282 гектарами земли стоимостью около 190 миллионов гривен.

Подозрения объявили 4 лицам, среди которых и Николай Сольский. Сам министр тогда объяснил, что уголовное производство касается периода 2017 – 2018 годов, то есть когда он не был депутатом и занимался адвокатской деятельностью. Глава Минагрополитики заявил, что тогда государственные предприятия и физические лица делили земельные участки в суде. Как утверждает Сольский, решения судов якобы констатируют факт "отсутствия права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ".



Николай Сольский / Фото Минагрополитики

Министр заявил, что готов сотрудничать со следствием.

26 апреля суд избрал Николаю Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Сторона обвинения требовала установить залог в размере 200 миллионов гривен. В тот же день залог за министра внесли и он вышел из СИЗО. Судебное рассмотрение дела продолжается.

Отставка с должности министра

25 апреля, то есть после объявления подозрения и до избрания меры пресечения, Николай Сольский написал заявление на увольнение с должности главы Минагрополитики. Однако на время ареста и внесения залога он оставался министром, поскольку отставку не проголосовала Верховная Рада.

9 мая 2024 года во время пленарного заседания 273 народных депутата таки поддержали увольнение Николая Сольского с должности министра аграрной политики Украины. В тот же день в отставку отправили и Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Состояние Сольского

Согласно данным декларации за 2023 год, доходы министра составили 22,38 миллиона гривен, из которых 21,35 миллиона – дивиденды от аграрного бизнеса. Согласно декларации, Сольский владеет 9% акций в компании "Агро-Лучки", а в компаниях "Наташа-Агро", "Рожновка-Агро" и Малодивицком хлебоприемном предприятии – 18.73% Доли в этих предприятиях экс-министр передал в управление.

Сольский и его жена владеют пятью автомобилями. К слову, жена экс-министра и трое детей находятся в Португалии, где получили статус беженцев, а еще один сын учится в Швейцарии.