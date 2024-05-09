Микола Сольський понад 20 років працює в юридичній сфері, а останні 2 роки очолював Мінагрополітики. Його призначили на цю посаду через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії. Біографію ексміністра читайте у матеріалі 24 Канал.

Зверніть увагу Рада звільнила міністра аграрної політики Миколу Сольського

Юридична кар'єра

Микола Сольський народився 22 травня 1979 року в селі Росохи Самбірського району Львівської області. Після закінчення школи у 1995 році вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався на юридичному факультеті. У 2000 році здобув кваліфікацію юриста за спеціалізацією "Цивільне право та процес".

Після цього кілька років Сольський працював юридичним консультантом у різних фірмах, зокрема ЗАТ "Ензим" (2000 – 2001) та ТОВ "Юридична фірма "Допомога. Єфімов, Темненко та партнери" (2001 – 2003).

Пізніше він генеральним директором ТОВ "Юридична фірма "Сольський, Процик та Партнери". Далі 5 років працював заступником виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма "Процик та Партнери", а на час обрання депутатом був юристом цієї ж фірми.

У 2007 році Микола Сольський став співзасновником "Українського Аграрного Холдингу", земельний банк якого налічує 51 тисячу гектарів землі.



Микола Сольський / Фото NV

Обрання депутатом та призначення міністром

У 2019 році Микола Сольський долучився до партії "Слуга народу" та балотувався до Верховної Ради, куди й пройшов під номером 125. У серпні 2019 року його кандидатуру висунули на посаду голови комітету аграрної політики й земельних відносин.

23 березня 2022 року тодішній міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву на відставку з посади і вже тоді найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду називали саме Сольського. Його Верховна Рада і призначила очільником Мінагрополітики наступного дня. Таке рішення підтримали 294 народні депутати.

Початок роботи Миколи Сольського припав на першу посівну кампанію в умовах повномасштабної війни.

Кримінальне провадження

23 квітня детективи НАБУ та САП повідомили про викриття чинного міністра аграрної політики на заволодінні державною землею. За інформацією слідчих, Сольський разом з іншими фігурантами заволодів 1 250 земельними ділянками загальною площею 2 493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень. Також Сольського та інших посадовців запідозрили у спробі заволодіти 3 282 гектарами землі вартістю близько 190 мільйонів гривень.

Підозри оголосили 4 особам, серед яких і Микола Сольський. Сам міністр тоді пояснив, що кримінальне провадження стосується періоду 2017 – 2018 років, тобто коли він не був депутатом і займався адвокатською діяльністю. Очільник Мінагрополітики заявив, що тоді державні підприємства та фізичні особи ділили земельні ділянки у суді. Як стверджує Сольський, рішення судів нібито констатують факт "відсутності права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ".



Микола Сольський / Фото Мінагрополітики

Міністр заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

26 квітня суд обрав Миколі Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення вимагала встановити заставу у розмірі 200 мільйонів гривень. Того ж дня заставу за міністра внесли і він вийшов із СІЗО. Судовий розгляд справи триває.

Відставка з посади міністра

25 квітня, тобто після оголошення підозри та до обрання запобіжного заходу, Микола Сольський написав заяву на звільнення з посади очільника Мінагрополітики. Проте на час арешту та внесення застави він залишався міністром, оскільки відставку не проголосувала Верховна Рада.

9 травня 2024 року під час пленарного засідання 273 народні депутати таки підтримали звільнення Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики України. Того ж дня у відставку відправили й Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Статки Сольського

Відповідно до даних декларації за 2023 рік, доходи міністра становили 22,38 мільйона гривень, з яких 21,35 мільйона – дивіденди від аграрного бізнесу. Відповідно до декларації, Сольський володіє 9% акцій у компанії "Агро-Лучки", а в компаніях "Наташа-Агро", "Рожнівка-Агро" та Малодівицькому хлібоприймальному підприємстві – 18.73% Частки в цих підприємствах ексміністр передав в управління.

Сольський та його дружина володіють п'ятьма автомобілями. До слова, дружина ексміністра та троє дітей перебувають у Португалії, де отримали статус біженців, а ще один син навчається у Швейцарії.