Этот оккупант также причастен к бомбардировке городов в Сирии. Интересным фактом является то, что Варпахович потерял своего младшего сына, служившего в рядах армии страны-агрессора.

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Расследователи рассказали, что Варпахович имел двух сыновей – Кирилла и Владислава. Жизнь последнего унесла российская армия, службе которой Варпахович-старший посвятил жизнь.

Младший сын, Варпахович Владислав Николаевич, 30 августа 2002 года рождения, уже мертв. В сентябре этого года во время прохождения военной службы по призыву в военной части в городе Рязань он был убит выстрелом в голову из автомата,

– говорится в сообщении расследователей.



Сына Варпаховича застрелили в Рязани в армии / Фото из телеграм-канала "OSINT Пчелы"

Расследователям также удалось получить снимки, сделанные уже после смерти сына оккупанта, а также результаты психолого-психиатрической экспертизы. Так, российские психиатры пришли к важному выводу, заявив, что Владислав "испытывал глубоко отрицательное психическое состояние, отмечавшееся интенсивным эмоциональным напряжением". Этот дистресс возник из-за "внутреннего личного конфликта, что в конечном итоге привело его к восприятию продолжения жизни как непреодолимого препятствия".

Документы о смерти сына Варпаховича / Фото из телеграм-канала "OSINT Пчелы"

"Как настроение после смерти сына, Варпахович? Трудно, когда умирают твои дети? Как чувствуют себя жена Светлана, старший сын Кирилл и его жена Настя? Искренне желаем всей семье Варпахович "ощущения невозможности продолжать жить" и скорейшего ее окончания", – пожелали расследователи семье россиянина.

Расследователи также обнаружили, что Николай Варпахович, командир гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии и начальник Энгельского местного гарнизона, родился в Караганде в 1970 году. Варпахович начал свой военный путь в 1992 году, когда вступил в ряды российской армии.



Начальник Энгельского местного гарнизона Николай Варпахович / Фото из телеграм-канала "OSINT Пчелы"

В течение 2006 – 2009 годов россиянин лично брал на себя выполнение практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Кроме того, под его руководством офицеры 43 центра активно участвовали в бомбардировке Сирии.