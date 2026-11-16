На войне погиб бывший мэр Равы-Русской Николай Зинько / Коллаж 24 Канала
16 ноября стало известно о гибели на фронте бывшего мэра Равы-Русской Николая Зинько. Защитник служил заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.
Погибший защитник ранее также возглавлял Львовскую областную организацию ВО "Свобода". Об этом сообщил бывший народный депутат Олег Тягнибок.
Что известно о Николае Зинько
Воин добровольно встал на защиту Родины еще в начале российско-украинской войны. В свое время он проходил службу в батальоне "Сич", откуда его отозвали в 2015 году в связи с избранием на должность городского головы Равы-Русской.
После полномасштабного вторжения России Николай Зинько вновь вернулся на передовую и до последнего защищал родную землю от врага.
Он родился в октябре 1987 года в Раве-Русской на Львовщине.
И с рождения рос в националистической среде. Мама Николая родилась в Сибири в семье репрессированных. Ее родители, родом из Стрыйского района, были вывезены из-за того, что брат деда принадлежал к УПА
Зинько окончил факультет международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Что касается студенческих лет, то он был сторонником "Свободы", поэтому в 2009 году стал членом организации.
Сначала он активно участвовал в акциях и других мероприятиях, впоследствии возглавил Рава-Русскую городскую организацию "Свободы" и был депутатом Рава-Русского городского совета.
Николай был исключительно преданным, искренним и честным человеком. Человеком слова, принципов и большого сердца. Надежным побратимом
Напомним, что на фронте погибла оператор БПЛА Чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура одесситка Раяна. Она была единственной женщиной в этом подразделении и выполняла задания на самых горячих участках.
Также погиб воин из Прикарпатья Богдан Мисюра. Военнослужащий погиб во время ведения боевых действий вблизи населенного пункта Окип Богодуховского района Харьковской области.
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