На війні поліг колишній мер Рави-Руської Микола Зінько

Полеглий захисник також раніше очолював Львівську обласну організацію ВО "Свобода". Про це повідомив екснардеп Олег Тягнибок.

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Що відомо про Миколу Зінька

Воїн добровільно став на захист Батьківщини ще на початку російсько-української війни. Свого часу воїн проходив службу в батальйоні "Січ", звідки його відкликали у 2015 році у зв'язку з обранням на посаду міського голови Рави-Руської.

Після повномасштабного вторгнення Росії Микола Зінько знову повернувся на передову та до останнього боронив рідну землю від ворога.

Він народився у жовтні 1987 року в Раві-Руській на Львівщині.

І з народження зростав у націоналістичному середовищі. Мама Миколи народилася в Сибіру у родині репресованих. Її батьки, родом зі Стрийщини, були вивезені через те, що дідів брат належав до УПА– розповів Тягнибок.

Зінько закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Ще з університетських часів був прихильником "Свободи", тож у 2009 році став членом організації.

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Спершу він активно долучався до акцій та інших заходів, згодом очолив Рава-Руську міську організацію "Свободи" та був депутатом Рава-Руської міської ради.

Микола був на рідкість відданою, щирою та чесною людиною. Людиною слова, принципів і великого серця. Надійним побратимом– додав Тягнибок.

Нагадаємо, що на фронті загинула операторка БпЛА Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура одеситка Раяна. Вона була єдиною жінкою в цьому підрозділі та виконувала завдання на найгарячіших ділянках.