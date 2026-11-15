Була єдиною жінкою в підрозділі: на війні загинула операторка БпЛА Раяна

Як повідомили громадська організація "Ліга мусульманок України" та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій Альраїд Сейран Аріфов, поховання військовослужбовиці відбудеться в її рідному місті Одесі.

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Від спорту до боїв на передовій

До повномасштабного вторгнення та мобілізації Раяна професійно займалася спортом і самостійно виховувала сина. За інформацією телеканалу "Ми – Україна", одеситка працювала тренеркою з тайського боксу, навчаючи як дітей, так і дорослих.

У 2024 році жінка вирішила змінити тренувальний зал на фронт. Вона успішно пройшла спеціалізовані курси з пілотування безпілотників, після чого приєдналася до добровольчого підрозділу.

На передовій захисниця взяла на себе керування дронами, регулярно вистежуючи та уражаючи російську броньовану техніку на Донецькому напрямку. Окрім бойових вильотів, одеситка також відповідала за керівництво продовольчим штабом підрозділу.



Операторка БпЛА Раяна / © Facebook

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Сама військовослужбовиця пояснювала, що перебування на нулі давало їй відчуття чіткої мети та контролю над ситуацією.

Я знаю, що ворог тут, і можу щось зробити. Там (у тилу – ред.) – ні, а тут допомагаю всім, чим можу. Хочу, щоб моя дитина не знала війни і росла у вільній Україні. Я прийшла з наміром воювати і захищати свою країну. Побратими приймають мене як сестру, яку оберігають– ділилася Раяна за життя.

Служба та пам'ять побратимів

Захисниця сповідувала іслам, відвідувала столичну мечеть, а під час ротацій на сході піклувалася про мечеть у прифронтовій Костянтинівці на Донеччині. Також вона постійно готувала гарячі страви для волонтерів і військових.

Керівниця фонду імені Героя України Сергія Коновала Ольга Коновал згадала про службу з Раяною, відзначивши її стійкість і мужність.

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Носила за плечима величезний баул, більший за неї саму, і завжди була готова дати відсіч будь-кому. Дивувалася, коли я розповіла їй, що існує жіноча військова форма маленьких розмірів, а потім із радістю показувала мені обновки, які отримала. Як ми тоді раділи! Окупувала мою кімнату в Дружківці і казала мені, що це тільки тоді, коли мене немає, але я їй не вірила. А потім нагадувала мені відключати воду, бо той котел вічно тік– зазначила волонтерка.

Ольга Коновал підкреслила, що Україна втратила сміливу жінку-воїна, яка вміла знаходити спільну мову з кожним.

Вона так і не навчила мене основ ножового бою, але я завжди її підколювала за це, бо пригоди ця жінка вміла шукати. А поки я просто хочу, щоб ви знали: Україна втратила фантастичну жінку-воїна. Ми всі її втратили. Кожен– підсумувала вона.

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Український захисник Мурад Насіров також висловив співчуття з приводу загибелі посестри.

Її віра, мужність і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вона довела, що любов до Бога, честь, гідність і любов до Батьківщини не мають національності. Нам боляче втрачати своїх. Особливо тих, хто віддав найдорожче – власне життя, щоб інші могли жити– написав воїн.

Раяна загинула на фронті / © Facebook