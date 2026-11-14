У бою на Харківщині загинув воїн з Прикарпаття Богдан Місюра

На фронті поліг воїн Богдан Місюра / Колаж 24 Каналу

У Богодухівському районі Харківської області 9 листопада 2026 року загинув військовослужбовець Богдан Місюра. Захисник родом з Івано-Франківщини віддав життя під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили в Олешанській територіальній громаді. Adv Що відомо про Богдана Місюру Захисник народився 24 січня 1971 року в селі Живачів, де й проживав разом зі своєю родиною. До лав українського війська чоловік приєднався у липні 2026 року. Службу проходив у складі механізованого батальйону однієї з військових частин, виконуючи завдання на Харківському напрямку. Військовослужбовець загинув під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Окіп Богодухівського району Харківської області. Земляки та керівництво громади висловили співчуття родині, друзям і побратимам полеглого воїна. Вірний військовій присязі, Герой до останнього подиху виконував свій військовий обов'язок, захищаючи Україну та її народ, проявляючи мужність, стійкість і самопожертву– написали у громаді. 24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Місюри. Вічна та світла пам'ять захиснику України! Нагадаємо, що у Підгайцівській громаді Волині підтвердили загибель солдата Василя Брика. Військовий вважався зниклим безвісти з 24 лютого 2025 року. А 6 листопада під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув військовий з Тернополя Віталій Ліпніцький.

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