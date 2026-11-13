Вважався зниклим безвісти: Василь Брик з Волині віддав своє життя на фронті

Як повідомила Підгайцівська територіальна громада на своїй офіційній сторінці у Facebook, воїн загинув під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок ворожого обстрілу та бойового ураження.

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Що відомо про полеглого бійця?

Захисник народився 3 січня 1987 року та проживав у селі Гаразджа на Волині. "З 24 лютого 2025 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися: відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, Василь загинув 24 лютого 2025 року під час безпосередньої участі у бойових діях внаслідок ворожого обстрілу та бойового ураження", – зазначили на сторінці громади.

Земляки висловлюють співчуття рідним і побратимам військовослужбовця. Графік прощання з ним оголосять згодом.

Полеглий на фронті Василь Брик / Фото зі сторінки Підгайцівської громади

Кого ще втратила Україна на війні?

На фронті загинула 23-річна жителька Львівщини Діана Горун, відома побратимам за позивним Марена. Вона підписала контракт із військом і служила старшим бойовим медиком у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів.

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Раніше ми писали про військовослужбовця з Тернополя Віталія Ліпніцького. Його життя обірвалося 6 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Ще одна втрата – на Львівщині повідомили про загибель Катерини Божейко. Військова загинула поблизу Юнаківки на Сумщині, виконуючи бойове завдання. У війську вона обіймала посаду навідниці у складі частини А5003.