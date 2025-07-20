Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. В СМИ назвали имена подозреваемых.

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В чем подозревают директора рынка?

По ходатайству следователей СБУ и прокуроров, Соломенский районный суд Киева избрал директору одного из столичных рынков меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 908 тысяч гривен.

Его и экс-чиновницу Управления туризма и промоций КГГА подозревают в вымогательстве и получении денег от предпринимателя, который арендует помещение рынка под заведение общественного питания.

Обратите внимание! По данным источников УП, речь идет о директоре КП "Бессарабский рынок" Николае Ковальчуке и Марине Радовой – фигурантке видео с "вечеринки" в КГГА, на котором зафиксировали, как чиновники в рабочее время устраивали застолье.

Напомним, должностные лица государственного центра тестирования "помогали" иностранным студентам-медикам сдавать квалификационный экзамен КРОК за 9000 долларов США. Поиском "клиентов" занимался гражданин Индии, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранители устанавливают причастных к организации незаконной схемы служащих.