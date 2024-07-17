В среду, 15 июля, стало известно, что депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного подозревают во взяточничестве. По данным правоохранителей, он требовал взятки в размере 3,4 миллиона гривен за непрепятствование проведению ремонтных работ на Сумщине.

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Задорожному избрали меру пресечения

Теперь Николай Задорожный должен не позднее чем за 5 дней внести средства на соответствующий счет и предоставить документ, подтверждающий это следственному прокурору.

Также на Задорожного возложили обязанности:

прибывать к следователям, прокурорам, следственному судье и суду по первому требованию;

не отлучаться без разрешения за пределы Киева;

воздержаться от общения со свидетелями;

носить электронный браслет.

Требования прокуроров удовлетворили частично, поскольку они просили залог в размере 5 миллионов гривен с ношением электронного браслета.

Ранее также стало известно, что партия "Слуга народа" на заседании исключила Николая Задорожного из своего состава. Там также отметили, что фракция осуждает любые проявления коррупции и считает, что каждый, "кто прибегает к таким действиям, должен нести ответственность, независимо от статусов и должностей".