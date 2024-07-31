Об этом пишет Wired со ссылкой на слова Мадуро.

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Спор между Мадуро и Маском

Мадуро объявил американского бизнесмена своим "новым заклятым врагом". Он во время пресс-конференции начал утверждать, что Илон Маск "хочет прийти со своими ракетами и армией, чтобы ворваться в Венесуэлу". В то же время Мадуро отметил, что готов противостоять Маску и не боится его.

Эти слова венесуэльского президента прозвучали после того, как Илон Маск раскритиковал результаты выборов, согласно которым якобы победу одержал Мадуро. "Народ Венесуэлы сыт по горло этим клоуном", – заявил американский бизнесмен в заметке, к которой добавил фотографии с протестов в Венесуэле.

После заявления Мадуро сам Маск в ответ на это отметил, что даже "осел понимает больше, чем Мадуро".

Добавим, что Венесуэлу охватили протесты после объявления Мадуро победителем выборов. Граждане Венесуэлы выражали недовольство, в частности, стуча кастрюлями и сковородками на улицах. Это одна из самых распространенных форм протеста в стране. Детали ситуации читайте в материале 24 Канала.