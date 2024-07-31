Про це пише Wired із посиланням на слова Мадуро.

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Суперечка між Мадуро і Маском

Мадуро оголосив американського бізнесмена своїм "новим заклятим ворогом". Він під час пресконференції почав стверджувати, що Ілон Маск "хоче прийти зі своїми ракетами та армією, щоб вдертися до Венесуели". Водночас Мадуро наголосив, що готовий протистояти Маску і не боїться його.

Ці слова венесуельського президента пролунали після того, як Ілон Маск розкритикував результати виборів, відповідно до яких нібито перемогу здобув Мадуро. "Народ Венесуели ситий по горло цим клоуном", – заявив американський бізнесмен у дописі, до якого додав фотографії з протестів у Венесуелі.

Після заяви Мадуро сам Маск у відповідь на це зазначив, що навіть "віслюк розуміє більше, ніж Мадуро".

Додамо, що Венесуелу охопили протести після оголошення Мадуро переможцем виборів. Громадяни Венесуели висловлювали невдоволення, зокрема, стукаючи каструлями та сковорідками на вулицях. Це одна з найпоширеніших форм протесту в країні. Деталі ситуації читайте в матеріалі 24 Каналу.