Дмитрий Красильников до этого руководил подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. Теперь командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ будет генерал-майор Виктор Николюк.

К теме Не дал врагу захватить Чернигов: генерал Николюк стал командующим подготовкой Сухопутных войск

Новый командующий ОК "Север" освобождал Торецк

"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ", – сообщил Николюк.

Он также выразил благодарность всем офицерам, сержантам, солдатам, с которым защищал Черниговщину и Бахмут. "Продолжаем и дальше работать ради нашей общей цели – вместе к победе", – добавил генерал-майор.

Николюк был командующим ОК "Север" с октября 2021 года. Генерал оборонял Сумскую и Черниговскую области, где в начале вторжения Россия сосредоточила 30 тысяч военных и 5 тысяч единиц техники.

В марте 2022 года генералу дали звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".

Что известно о Красильникове

Бригадный генерал Дмитрий Красильников руководил подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. С началом российского вторжения в Украину Красильников был командиром оперативно-тактической группировки "Север".

В начале полномасштабного вторжения оборонял Харьковщину и Горловское направление Донбасса. В 2022 году двое суток отбивался от непрерывного штурма оккупантов и не пустил российскую армию в Харьков из Луганской области.

28 февраля 2022 года Красильникову присвоено звание Героя Украины с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

Дмитрию Красильникову 44 года. Он участвовал в освобождении Торецка в Донецкой области в 2014 году. Бригадный генерал возглавлял 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области, сформировавшийся в 2014 году.

В 2015 году Красильников возглавил 57 отдельную мотопехотную бригаду, участвовавшую в Дебальцевской операции.