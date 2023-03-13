Дмитро Красильников до цього керував підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ. Тепер командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ буде генерал-майор Віктор Ніколюк.

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"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов'язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ", – повідомив Ніколюк.

Він також висловив подяку всім офіцерам, сержантам, солдатам, з яким захищав Чернігівщину та Бахмут. "Продовжуємо й надалі працювати задля нашої спільної мети – разом до перемоги", – додав генерал-майор.

Ніколюк був командувачем ОК "Північ" з жовтня 2021 року. Генерал обороняв Сумську та Чернігівську області, де на початку вторгнення Росія зосередила 30 тисяч військових і 5 тисяч одиниць техніки.

У березні 2022 року генералу дали звання "Героя України" з врученням ордена "Золота Зірка".

Що відомо про Красильникова

Бригадний генерал Дмитро Красильников керував підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ. З початком російського вторгнення в Україну Красильников був командиром оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На початку повномасштабного вторгнення обороняв Харківщину та Горлівський напрямок Донеччини. У 2022 році дві доби відбивався від безперервного штурму окупантів і не пустив російську армію на Харків з Луганської області.

28 лютого 2022 року Красильникову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Дмитрові Красильникову 44 роки. Він брав участь у звільненні Торецька на Донеччині у 2014 році. Бригадний генерал очолював 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області, який сформував у 2014 році.

У 2015 році Красильников очолив 57 окрему мотопіхотну бригаду, яка брала участь у Дебальцевській операції.