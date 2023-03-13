Генерал-майор заявив, що вдячний всім офіцерам, сержантам та солдатам, з якими він захищав Чернігівську область та Бахмут. Зміни у війську відбулись 13 березня.

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Ніколюка призначили на нову посаду

У Міністерстві оборони України заявили, що генерал-майора Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Його попередню посаду командувача ОК "Північ" посів бригадний генерал Дмитро Красильников.

Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов'язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ,

– заявив Віктор Ніколюк.



Генерала Ніколюка призначили на нову посаду

Варто зауважити, що Віктор Ніколюк почав командувати Оперативним командуванням "Північ" тільки у жовтні 2021 року. Вже у лютому 2022 року з того напрямку на Україну сунули ворожі війська. Генерал обороняв Сумську та Чернігівську області.

За даними спецпроєкту Укрінформу тоді ворог зосередив у тому напрямку 30 тисяч військових і 5 тисяч одиниць техніки. Бої у Чернігівській області почались фактично у перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адже росіяни хотіли захопити Чернігів та перетворити його на логістичний хаб для вторгнення з Півночі.

Та генерал разом з бійцями намагався з усіх сил утримати Ягідне, безпосередньо беручи участь в боях. Згодом в ЗСУ залишилась одна дорога на Київ – через Количівку. Цей населений пункт наші військові з Ніколюком утримали, розбивши ворога.

Що відомо про Віктора Ніколюка