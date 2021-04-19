В Армении мужчина не позволил Пашиняну возложить цветы к могиле его родственника: видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил область Вайоц Дзор, граничащую с Кельбаджарским районом Азербайджана. Здесь, помимо прочего, он планировал почтить память погибших в войне. Но один местный не позволил этого сделать.
Источник:News.am
Из-за близости региона от зоны боевых действий много армянских военных, погибших в Нагорном Карабахе, родом именно оттуда.
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Когда один из местных увидел, что Никол Пашинян пытается возложить цветы к могиле его родственника, то выступил категорически против такого жеста премьера.
Вы не имеете ничего общего с могилой моего брата. Это могила моего брата, я имею на это право, я не позволю вам,
– заявил мужчина.
Впоследствии Пашинян пытался поговорить с этим мужчиной, но он упрекнул, что властные структуры нисколько не помогли найти тело погибшего, наоборот – только помешали.
Самому премьеру потом сообщили, что погибшим, к могиле которого он подходил, есть муж сестры этого местного. На этом Никол Пашинян покинул попытки почтить его память.
К слову, с официального видео визита армянского премьера в Вайоц Дзор этот инцидент убрали, отредактировав сам ролик.
Пашиняну помешали возложить цветы к могиле погибшего: смотрите видео
Никол Пашинян: взлет и падение
- Армянский политик в 2018 году возглавил правительство страны на волне массовых протестов, которые окрестили Бархатной революцией. Это сделало его настоящим любимцем среди армян.
- Впрочем, это продолжалось лишь 2 с половиной года – до осени 2020 года, когда в Нагорном Карабахе вспыхнули активные боевые действия с Азербайджаном.
- На этот раз Россия проигнорировала своего союзника Армению и оставила все на случай судьбы. Путин вмешался только когда азербайджанские войска почти подошли к Степанакерту – центру непризнанной "республики".
- И то Россия не вступала в конфликт, как ожидала Армения, а лишь выступила неким "миротворцем", заставив Армению подписать невыгодный для нее мирный договор.
- Фактически, Армения проиграла войну Азербайджану, а Никол Пашинян за полтора месяца превратился из народного героя на "изменника родины".
- В стране вспыхнули массовые протесты, поэтому премьер был вынужден согласиться на новые парламентские выборы, которые состоятся 20 июня.
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