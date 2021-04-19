Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил область Вайоц Дзор, граничащую с Кельбаджарским районом Азербайджана. Здесь, помимо прочего, он планировал почтить память погибших в войне. Но один местный не позволил этого сделать.

Из-за близости региона от зоны боевых действий много армянских военных, погибших в Нагорном Карабахе, родом именно оттуда.

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Когда один из местных увидел, что Никол Пашинян пытается возложить цветы к могиле его родственника, то выступил категорически против такого жеста премьера.

Вы не имеете ничего общего с могилой моего брата. Это могила моего брата, я имею на это право, я не позволю вам,

– заявил мужчина.

Впоследствии Пашинян пытался поговорить с этим мужчиной, но он упрекнул, что властные структуры нисколько не помогли найти тело погибшего, наоборот – только помешали.

Самому премьеру потом сообщили, что погибшим, к могиле которого он подходил, есть муж сестры этого местного. На этом Никол Пашинян покинул попытки почтить его память.

К слову, с официального видео визита армянского премьера в Вайоц Дзор этот инцидент убрали, отредактировав сам ролик.

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